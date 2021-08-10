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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2021 14:12



***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 27.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Reşat GÖRÜR 6750000 TRY 34,09
Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş. 3000000 TRY 15,15
Hüseyin Çelik 2250000 TRY 11,36
Halka Açık Kısım 7800000 TRY 39,39

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 TRY 1200000 TRY 6,06 Oy Hakkı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 18600000 TRY 93,94 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956863


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARYE 11,88 93.324.458 % 10,00  
RODRG 17,84 1.891.771 % 9,99  
SNKRN 28,00 1.157.881 % 9,98  
PENTA 59,00 16.514.452 % 9,97  
KAPLM 27,82 29.726.592 % 9,96  
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14:22 Alış Satış %  
Dolar 8,5929 8,6056 % -0,38  
Euro 10,0863 10,0987 % -0,62  
Sterlin 11,8961 11,9557 % -0,20  
Frank 9,2981 9,3541 % -0,45  
Riyal 2,2883 2,2998 % -0,30  
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14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 0,35  
Altın Gr. 480 480 -0,43  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.173 3.253 -17,97  
Yarım 1.533 1.573 -8,69  
Çeyrek 769 787 -4,35  
Gümüş.Ons 23,38 23,42 -0,05  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,03  
B. Petrol 70,02 70,02 0,98  
Seans Raporu 14:22
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