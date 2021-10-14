***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.10.2021 17:08
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yazılım alanında faaliyet gösteren yurtdışı müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin 2022 cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Yurtdışında yazılım alanında faaliyet gösteren müşterimizden ile 325.000 ¬ tutarında ön ödemeli LoRaWAN(Long Range Wide Area Network) su sayacı siparişi almıştır. Söz konusu siparişin teslimat ve ödemesi 2022 yılı ilk yarısı içerisinde tamamlanacaktır.
Söz Konusu bu açıklama SPK'nun Özel Durumlar Tebliği Düzenlemeleri çerçevesinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970853
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1206
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1982
En Düşük
9,0704
18:0510,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1315
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05531,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,74
|Açılış
|: 531,30
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1924
|9,1982
|% 1,33
|
|Euro
|10,6664
|10,6751
|% 1,25
|
|Sterlin
|12,5335
|12,5963
|% 1,33
|
|Frank
|9,9129
|9,9726
|% 1,25
|
|Riyal
|2,4433
|2,4556
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,03
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
|