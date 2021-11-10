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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

10.11.2021 15:27
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Daha önce Şirketimiz tarafından 28.07.2021 tarihli sözleşme ile alınmış olan  ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisinde yer alan tesislerin doğal gaz tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin kurulumu kapsamında ihale dokümanlarına uygun yeni doğal gaz sayaçlarının, elektronik hacim düzelticilerin (EHD), haberleşme modüllerinin temini,
Yeni temin edilen sayaçların ve mevcut sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine bağlantısı için gerekli cihaz, ekipmanlar, sarf malzemelerinin temini ve montajı ile okunan verilerin veri tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işine ek olarak,
ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisinde yer alan tesislerin Su tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin kurulumu kapsamında ihale dokümanlarına uygun yeni Su sayaçlarının ve haberleşme modüllerinin temini,
Yeni temin edilen sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine bağlantısı için gerekli cihaz, ekipmanlar, sarf malzemelerinin  temini ve tadilatsız montajı ile okunan verilerin veri tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işi 10.11.2021 tarihli sözleşme ile  alınmıştır.
İki projenin toplam bedeli 4.150.131,00 TL'dir.  Projelerin 2022 yılı ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976816


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Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
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Gümüş Gr. 7,92 7,93 0,32  
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