***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/11/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarDaha önce Şirketimiz tarafından 28.07.2021 tarihli sözleşme ile alınmış olan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisinde yer alan tesislerin doğal gaz tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin kurulumu kapsamında ihale dokümanlarına uygun yeni doğal gaz sayaçlarının, elektronik hacim düzelticilerin (EHD), haberleşme modüllerinin temini,Yeni temin edilen sayaçların ve mevcut sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine bağlantısı için gerekli cihaz, ekipmanlar, sarf malzemelerinin temini ve montajı ile okunan verilerin veri tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işine ek olarak,ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisinde yer alan tesislerin Su tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin kurulumu kapsamında ihale dokümanlarına uygun yeni Su sayaçlarının ve haberleşme modüllerinin temini,Yeni temin edilen sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine bağlantısı için gerekli cihaz, ekipmanlar, sarf malzemelerinin temini ve tadilatsız montajı ile okunan verilerin veri tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işi 10.11.2021 tarihli sözleşme ile alınmıştır.İki projenin toplam bedeli 4.150.131,00 TL'dir. Projelerin 2022 yılı ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976816BIST