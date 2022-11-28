***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıE-Data Teknoloji Pazarlama A.ŞVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/11/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYeni iş ilişkisinin faaliyetlere olumlu etkisi olacağı düşünülmektedirAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu 28.11.2022 tarihinde E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin (E-DATA) talep edeceği zamanlarda ve miktarda , E-DATA'nın üretme ve ürettirme iznine sahip olduğu "İkom sMOD-M" isimli cihazın çeşitli versiyonlarının E-DATA tarafından sunulacak olan "Teknik Şartname"ye uygun olarak Şirketimiz tarafından üretilmesine ilişkin olarak hazırlanan sözleşmenin kabul edilerek imzalanmasına karar vermiştir. Söz konusu karar çerçevesinde E-DATA ile Şirketimiz arasında 28.11.2022 tarihinde "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082415BIST