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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.11.2022 08:22
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni iş ilişkisinin faaliyetlere olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir
Açıklamalar

     Şirketimiz yönetim kurulu 28.11.2022 tarihinde E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin (E-DATA) talep edeceği zamanlarda ve miktarda  , E-DATA'nın üretme ve ürettirme iznine sahip olduğu "İkom sMOD-M" isimli cihazın  çeşitli  versiyonlarının E-DATA tarafından   sunulacak olan "Teknik Şartname"ye uygun olarak Şirketimiz  tarafından üretilmesine  ilişkin olarak hazırlanan sözleşmenin kabul edilerek imzalanmasına   karar vermiştir. Söz konusu karar çerçevesinde E-DATA ile Şirketimiz arasında 28.11.2022 tarihinde "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ"  imzalanmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082415


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Yarım 3.412 3.467 -8,00  
Çeyrek 1.701 1.733 -4,00  
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