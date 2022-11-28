***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.11.2022 08:22
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni iş ilişkisinin faaliyetlere olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 28.11.2022 tarihinde E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin (E-DATA) talep edeceği zamanlarda ve miktarda , E-DATA'nın üretme ve ürettirme iznine sahip olduğu "İkom sMOD-M" isimli cihazın çeşitli versiyonlarının E-DATA tarafından sunulacak olan "Teknik Şartname"ye uygun olarak Şirketimiz tarafından üretilmesine ilişkin olarak hazırlanan sözleşmenin kabul edilerek imzalanmasına karar vermiştir. Söz konusu karar çerçevesinde E-DATA ile Şirketimiz arasında 28.11.2022 tarihinde "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ" imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082415
BIST
15:414.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 83,04
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:4118,6267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
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18,6549
En Düşük
18,5611
15:4119,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1049
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:411.052,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.052,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:39
|RTALB
|13,75
|113.226.548
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|43.186.070
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.819.100
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.998.039
|% 10,00
|
|TGSAS
|22,90
|20.919.985
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,74
|45.393.737
|% -7,30
|
|PNLSN
|38,76
|201.460.776
|% -7,23
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|THYAO
|116,30
|7.686.816.651
|% 2,20
|
|PETKM
|18,23
|4.203.145.640
|% 5,07
|
|EREGL
|42,36
|3.773.613.969
|% 1,15
|
|ASELS
|48,72
|3.405.460.129
|% 1,08
|
|KOZAL
|339,40
|3.080.955.844
|% -0,67
|
|SKBNK
|2,80
|1.121.412.680
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,85
|2.059.442.269
|% -0,87
|
|ISCTR
|10,57
|3.018.910.286
|% 3,12
|
|YKBNK
|11,96
|2.814.968.995
|% 4,45
|
|PETKM
|18,23
|4.203.145.640
|% 5,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6245
|18,6306
|% -0,02
|
|Euro
|19,5031
|19,5127
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,4578
|22,5705
|% -0,07
|
|Frank
|19,6609
|19,7793
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,02
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|0,96
|
|Cumhuriyet
|7.010
|7.116
|1,00
|
|Tam
|7.035
|7.092
|-17,00
|
|Yarım
|3.412
|3.467
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.733
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-2,50
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:54CEOEM
Yüzde 7.87 oranında artışla 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 248 adet işlem
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15:53TRGYO
Yüzde 5.25 oranında artışla 17.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 064, 838 adet işlem
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15:52SARKY
Yüzde 7.91 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 490 adet işlem
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15:51SELVA
Yüzde 7.09 oranında artışla 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 882, 519 adet işlem
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15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, YKBNK, GARAN