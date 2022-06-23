***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 17:01
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci).org.tr/tr/Bildirim/1038951
BIST
17:362.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -31,95
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:3617,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0316
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3787
En Düşük
17,3014
17:3618,3109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0192
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:361.028,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.028,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:36
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.592.598
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|71.181.991
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|74.362.980
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,00
|2.894.602.289
|% -2,02
|
|EREGL
|27,68
|1.463.685.460
|% -1,84
|
|SISE
|21,64
|1.458.679.604
|% -2,52
|
|SASA
|45,00
|1.184.068.169
|% -0,22
|
|AKBNK
|8,79
|1.173.944.331
|% -3,30
|
|ODAS
|3,26
|1.146.441.743
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,78
|1.009.626.371
|% -2,85
|
|TSKB
|2,17
|351.113.507
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,59
|359.211.092
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,79
|1.173.944.331
|% -3,30
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3666
|17,3714
|% 0,18
|
|Euro
|18,2901
|18,3109
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,2316
|21,3381
|% 0,26
|
|Frank
|18,0540
|18,1627
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6130
|4,6361
|% 0,23
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,72
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,51
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.827
|6.928
|10,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|4,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,81
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:47XU100
Endeks 2, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 28, 515.00 milyon TL de
-
17:44PEGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 009, 692 adet işlem
-
17:43AKMGY
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 48.44 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 510 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, AKBNK, YKBNK
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, BIMAS, TUPRS