***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2022 10:41
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 9,84
Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 1806009 TRY 38,02
Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 7,38
Bilal D.R. KHALAF 752250 TRY 15,84
Ayman GHONEAM 137500 TRY 2,89
Mustafa SAK 71545 TRY 1,51
Abdullah SELMANOĞLU 85937 TRY 1,81
Mahmoud Said Abd Alaal FRAG 140682 TRY 2,96
Mohamed M.A. ELHAMS 140682 TRY 2,96
Ali El AYOUBI 127493 TRY 2,68
Riyadh Ahmad A ALMASHARQAH 403750 TRY 8,50
Cemal DEMİRCİ 233750 TRY 4,92
Mehmet Emin ORAN 32277 TRY 0,68
TOPLAM 4750000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067302
BIST
17:593.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 27,21
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
17:5918,5838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
17:5918,3361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,2104
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
17:591.020,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -10,37
|Açılış
|: 1.020,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|15,73
|9.524.696
|% 10,00
|
|BFREN
|1.608,00
|127.194.369
|% 9,99
|
|ULUUN
|26,52
|560.353.522
|% 9,95
|
|NTGAZ
|25,20
|127.238.619
|% 9,95
|
|SEKFK
|9,20
|104.582.991
|% 9,92
|
|INFO
|10,72
|31.994.506
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|553.442
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,10
|27.620.392
|% -8,89
|
|CMENT
|53,55
|322.219
|% -6,63
|
|HALKB
|7,61
|1.629.085.069
|% -5,93
|
|THYAO
|84,50
|8.282.244.442
|% 4,58
|
|SASA
|82,70
|6.159.009.084
|% 5,48
|
|EKGYO
|4,23
|3.105.443.857
|% 0,48
|
|PETKM
|14,49
|2.987.929.039
|% 8,95
|
|SISE
|28,16
|2.632.213.218
|% 2,92
|
|EKGYO
|4,23
|3.105.443.857
|% 0,48
|
|YKBNK
|7,79
|2.545.936.168
|% 0,65
|
|PETKM
|14,49
|2.987.929.039
|% 8,95
|
|HALKB
|7,61
|1.629.085.069
|% -5,93
|
|DOHOL
|5,12
|1.064.887.638
|% -0,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5776
|18,5820
|% 0,06
|
|Euro
|18,3221
|18,3384
|% -1,12
|
|Sterlin
|20,8272
|20,9316
|% -1,94
|
|Frank
|18,7763
|18,8894
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-19,08
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-9,18
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.843
|6.912
|-63,00
|
|Yarım
|3.334
|3.378
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.690
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,52
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|0,99
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN