***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 9,84Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 1806009 TRY 38,02Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 7,38Bilal D.R. KHALAF 752250 TRY 15,84Ayman GHONEAM 137500 TRY 2,89Mustafa SAK 71545 TRY 1,51Abdullah SELMANOĞLU 85937 TRY 1,81Mahmoud Said Abd Alaal FRAG 140682 TRY 2,96Mohamed M.A. ELHAMS 140682 TRY 2,96Ali El AYOUBI 127493 TRY 2,68Riyadh Ahmad A ALMASHARQAH 403750 TRY 8,50Cemal DEMİRCİ 233750 TRY 4,92Mehmet Emin ORAN 32277 TRY 0,68TOPLAM 4750000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067302BIST