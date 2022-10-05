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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2022 10:41
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 9,84
Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 1806009 TRY 38,02
Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 7,38
Bilal D.R. KHALAF 752250 TRY 15,84
Ayman GHONEAM 137500 TRY 2,89
Mustafa SAK 71545 TRY 1,51
Abdullah SELMANOĞLU 85937 TRY 1,81
Mahmoud Said Abd Alaal FRAG 140682 TRY 2,96
Mohamed M.A. ELHAMS 140682 TRY 2,96
Ali El AYOUBI 127493 TRY 2,68
Riyadh Ahmad A ALMASHARQAH 403750 TRY 8,50
Cemal DEMİRCİ 233750 TRY 4,92
Mehmet Emin ORAN 32277 TRY 0,68
TOPLAM 4750000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067302


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Cumhuriyet 6.809 6.912 -3,00  
Tam 6.843 6.912 -63,00  
Yarım 3.334 3.378 -30,00  
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Gümüş.Ons 20,23 20,26 -0,82  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 -0,52  
B. Petrol 92,79 92,79 0,99  
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