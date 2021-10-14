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***MAREN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

14.10.2021 19:27



***MAREN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimizin halka arz süreci sonucunda, nakit olarak arttırılan 100.000.000 TL nominal tutarlı sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nca 6.10.2021 tarihinde uygun görüş verilmiş, söz konusu esas sözleşme değişikliği 13.10.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ve 14.10.2021 tarih ve 10430 sayılı TTSG' de ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/10/2021 14/10/2021 10430



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970913


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