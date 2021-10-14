***MAREN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
14.10.2021 19:27
***MAREN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin halka arz süreci sonucunda, nakit olarak arttırılan 100.000.000 TL nominal tutarlı sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nca 6.10.2021 tarihinde uygun görüş verilmiş, söz konusu esas sözleşme değişikliği 13.10.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ve 14.10.2021 tarih ve 10430 sayılı TTSG' de ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/10/2021 14/10/2021 10430
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970913
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1135
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2032
En Düşük
9,0704
18:0510,6803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1367
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,10
|Açılış
|: 530,84
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,71
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1858
|9,1911
|% 1,25
|
|Euro
|10,6650
|10,6803
|% 1,30
|
|Sterlin
|12,5273
|12,5901
|% 1,28
|
|Frank
|9,9030
|9,9626
|% 1,15
|
|Riyal
|2,4412
|2,4534
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,21
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,48
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,19
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|0,85
|