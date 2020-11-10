***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
10.11.2020 18:11
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA.E) payında 11/11/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/12/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887807
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|RODRG
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|MERKO
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|DAGHL
|17,97
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|BLCYT
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|GARAN
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|YKBNK
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|THYAO
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|Cumhuriyet
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|3.345
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|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
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|1.627
|8,81
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|0,21
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|6,39
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