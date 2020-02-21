***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 16:00
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820839
BIST
17:26116.955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.312,93
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:266,1254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:266,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6264
En Düşük
6,5655
17:26322,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 5,19
|Açılış
|: 322,91
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,46
|98.630.331
|% 18,48
|
|DGGYO
|6,50
|41.144.629
|% 14,24
|
|ESCOM
|3,09
|9.027.078
|% 13,60
|
|ARDYZ
|14,98
|18.731.314
|% 13,57
|
|TRCAS
|3,65
|67.230.804
|% 12,65
|
|MIPAZ
|3,04
|162.170.243
|% -14,61
|
|HATEK
|8,44
|13.983.109
|% -8,95
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,36
|46.580.224
|% -4,99
|
|HALKB
|6,84
|498.220.973
|% 0,29
|
|ODAS
|2,10
|410.464.034
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,56
|358.000.587
|% 1,96
|
|KOZAL
|81,90
|314.622.393
|% 4,66
|
|TKFEN
|17,02
|245.945.343
|% -3,35
|
|EKGYO
|1,56
|358.000.587
|% 1,96
|
|ODAS
|2,10
|410.464.034
|% 2,44
|
|ALBRK
|1,53
|229.728.363
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,22
|175.834.589
|% 3,39
|
|CEMAS
|1,26
|179.193.036
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8935
|7,9330
|% 0,74
|
|Frank
|6,2117
|6,2492
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|43,55
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|21,06
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,39
|58,39
|-0,92
|
Seans Raporu
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17:39GLBMD
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1500, 98 artarak (% 1.08 ) 140, 309
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17:36XU100
Endeks 116, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 093.00 milyon TL de