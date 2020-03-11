***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:27
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826962
BIST
16:55100.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -997,91
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:556,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:557,0178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:55330,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,26
|Açılış
|: 330,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|157.882.407
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|228.786.763
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.815.108
|% 19,79
|
|SELEC
|7,34
|113.790.679
|% 19,35
|
|ECZYT
|10,83
|113.254.893
|% 17,85
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|760.465
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.285.798
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|226.291
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.624.149
|% -14,74
|
|ASELS
|25,54
|957.338.435
|% -1,39
|
|THYAO
|9,62
|793.418.646
|% -3,51
|
|GARAN
|9,48
|451.251.262
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,21
|306.656.227
|% -11,74
|
|GSRAY
|2,31
|256.351.480
|% -10,12
|
|IHLGM
|1,10
|187.190.612
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,90
|144.482.453
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|246.814.966
|% -9,30
|
|ADESE
|1,29
|151.012.518
|% 3,20
|
|GSRAY
|2,31
|256.351.480
|% -10,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9948
|8,0349
|% 0,85
|
|Frank
|6,6057
|6,6455
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6448
|1,6530
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,29
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.181
|2.235
|25,74
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,45
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,23
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,39
|36,39
|-0,83
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:07TRCAS
Yüzde -11.93 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 649, 464 adet işlem
-
17:06YATAS
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 896, 746 adet işlem
-
17:05FLAP
Yüzde -8.88 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 745, 780 adet işlem
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1074, 68 kaybederek (% -0.88 ) 120, 921
-
17:04
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DEVA, ECILC