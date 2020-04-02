***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 11:19
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834130
BIST
14:0789.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 138,51
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
14:076,6699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0325
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
14:077,3186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0394
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
14:07341,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,29
|Açılış
|: 341,86
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|39.897.076
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.809.372
|% 9,89
|
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|
|INFO
|7,09
|776.358
|% -9,91
|
|TMPOL
|4,22
|5.724.168
|% -9,83
|
|RTALB
|4,66
|5.592.425
|% -9,16
|
|LUKSK
|6,39
|1.375.739
|% -8,71
|
|SEKUR
|4,11
|2.080.352
|% -8,67
|
|PETKM
|3,53
|1.453.171.971
|% 6,01
|
|SASA
|7,72
|361.503.374
|% -2,28
|
|GSRAY
|2,33
|302.715.024
|% -4,51
|
|ECILC
|4,58
|286.972.309
|% 2,23
|
|GARAN
|7,77
|281.486.621
|% -0,89
|
|PETKM
|3,53
|1.453.171.971
|% 6,01
|
|GSRAY
|2,33
|302.715.024
|% -4,51
|
|IHLGM
|1,04
|101.467.811
|% -2,80
|
|ODAS
|1,38
|100.093.259
|% -1,43
|
|YKBNK
|1,85
|131.825.025
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2617
|8,3031
|% -0,05
|
|Frank
|6,8647
|6,9061
|% -0,72
|
|Riyal
|1,7652
|1,7741
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|2,83
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,12
|14,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
|
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