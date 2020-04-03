***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:56
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834518
BIST
13:4689.646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 135,54
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:466,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1028
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
13:467,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0547
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
13:46348,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,58
|Açılış
|: 347,98
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|3.949.221
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|3.899.977
|% 9,94
|
|AFYON
|5,44
|13.573.033
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.108.098
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.397.490
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|221.626.588
|% -7,73
|
|PETKM
|3,39
|377.252.974
|% -2,02
|
|TUPRS
|86,00
|372.322.197
|% 4,05
|
|ASELS
|23,40
|307.782.298
|% 1,12
|
|GARAN
|7,51
|298.933.468
|% -1,18
|
|GSRAY
|2,03
|221.626.588
|% -7,73
|
|PETKM
|3,39
|377.252.974
|% -2,02
|
|GSRAY
|2,03
|221.626.588
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,00
|68.765.720
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,88
|189.234.007
|% -6,80
|
|YKBNK
|1,82
|106.300.223
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2239
|8,2652
|% 0,59
|
|Frank
|6,8551
|6,8964
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7800
|1,7889
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-2,91
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,05
|
|B. Petrol
|32,80
|32,80
|2,86
|