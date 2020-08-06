***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:36
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865625
BIST
15:561.060
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -31,67
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:567,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 0,2248
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:568,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 0,2627
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:56479,59
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 17,81
|Açılış
|: 479,18
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.619.305
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.501.926
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.181.771
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.131.734
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.020.900
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|11.976.795
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,00
|1.775.258.078
|% -4,31
|
|GARAN
|6,67
|1.150.658.200
|% -1,62
|
|SISE
|5,92
|931.125.950
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,83
|864.120.903
|% -3,78
|
|ASELS
|15,98
|829.588.221
|% -5,11
|
|EKGYO
|2,00
|1.775.258.078
|% -4,31
|
|ODAS
|2,23
|524.034.382
|% -4,70
|
|YKBNK
|2,09
|434.286.094
|% -0,95
|
|TRKCM
|3,78
|725.078.387
|% -4,55
|
|AKBNK
|4,83
|864.120.903
|% -3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5201
|9,5678
|% 3,33
|
|Frank
|7,9473
|7,9952
|% 2,87
|
|Riyal
|1,9274
|1,9371
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,83
|
|Altın Gr.
|480
|481
|18,82
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.291
|196,60
|
|Tam
|3.291
|3.406
|221,80
|
|Yarım
|1.597
|1.650
|96,20
|
|Çeyrek
|801
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,19
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,45
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,05
|