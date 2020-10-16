***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 13:54
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882155
BIST
14:011.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
14:017,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9499
En Düşük
7,9127
14:019,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3250
En Düşük
9,2709
14:01487,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 487,65
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler14:01
|TKURU
|357,50
|41.843.236
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.860.683
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.389.641
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.018.980
|% 9,95
|
|CEOEM
|8,95
|50.026.270
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|78.091
|% -9,97
|
|SISE
|6,81
|842.381.768
|% 1,34
|
|PETKM
|4,74
|592.275.763
|% 0,85
|
|KERVT
|7,78
|444.306.161
|% 3,46
|
|TUPRS
|82,55
|349.520.644
|% 1,60
|
|GARAN
|7,07
|326.091.945
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,72
|309.975.511
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|297.757.510
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|266.507.062
|% 4,05
|
|PETKM
|4,74
|592.275.763
|% 0,85
|
|SISE
|6,81
|842.381.768
|% 1,34
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9449
|7,9506
|% 0,23
|
|Euro
|9,3160
|9,3223
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,1975
|10,2487
|% -0,19
|
|Frank
|8,6530
|8,7052
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1118
|2,1224
|% 0,04
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|1,79
|
|Altın Gr.
|487
|488
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|16,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|23,05
|
|Yarım
|1.551
|1.590
|11,16
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,52
|