***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:00
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892734
BIST
10:121.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,53
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.356
En Düşük
1.349
10:127,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9366
En Düşük
7,8772
10:129,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:12467,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,86
|Açılış
|: 467,70
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,35
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:10
|LINK
|56,65
|17.546.856
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.148.461
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|43.941.877
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.121.441
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|3.121.616
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,45
|1.461.037
|% -6,13
|
|SISE
|7,16
|380.503.632
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|222.434.449
|% -0,53
|
|ODAS
|3,75
|160.913.591
|% -3,35
|
|ASELS
|17,34
|112.765.573
|% -1,64
|
|PETKM
|4,74
|86.473.984
|% 0,42
|
|SISE
|7,16
|380.503.632
|% 0,00
|
|ODAS
|3,75
|160.913.591
|% -3,35
|
|SKBNK
|1,43
|44.661.119
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,82
|55.336.465
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,92
|69.982.231
|% -0,68
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9207
|7,9288
|% 0,49
|
|Euro
|9,6326
|9,6393
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,5254
|10,5782
|% 0,59
|
|Frank
|8,9111
|8,9648
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1067
|2,1173
|% 0,42
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|0,92
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,43
|50,43
|0,18
|