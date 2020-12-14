***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 10:33
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892966
BIST
12:311.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:317,8972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0551
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:319,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1016
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:31465,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,95
|Açılış
|: 465,75
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:30
|VERTU
|10,67
|27.355.387
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,92
|489.354
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.359.876
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,30
|35.579.156
|% -7,68
|
|SISE
|7,38
|1.276.535.970
|% 2,07
|
|KRVGD
|16,92
|1.139.489.439
|% 6,35
|
|THYAO
|12,74
|1.006.185.334
|% 2,66
|
|GARAN
|9,71
|896.754.185
|% 1,89
|
|KRDMD
|5,36
|873.673.611
|% 0,56
|
|SISE
|7,38
|1.276.535.970
|% 2,07
|
|PETKM
|4,89
|811.729.417
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,36
|873.673.611
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,09
|497.510.208
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,14
|435.296.849
|% 2,61
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8913
|7,8956
|% 0,68
|
|Euro
|9,6010
|9,6063
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,5718
|10,6248
|% 2,23
|
|Frank
|8,8967
|8,9503
|% 1,29
|
|Riyal
|2,1034
|2,1140
|% 0,91
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-9,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|-1,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-0,83
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,37
|50,37
|0,39
|
Seans Raporu
12:30
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12:30XU100
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TSKB, MGROS
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ARCLK, DOHOL
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 1.15 ) 1, 250
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SELGD, UZERB, SEKFK, MZHLD, EPLAS, VERTU, CASA, SNKRN