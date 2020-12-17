***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.12.2020 10:11
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893606
BIST
11:291.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.400
11:297,7591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0435
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
11:299,5023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4807
11:29468,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,92
|Açılış
|: 468,76
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
468,90
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler11:29
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|123.835.887
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|TMSN
|15,54
|224.589.747
|% 8,07
|
|IDGYO
|8,16
|7.880.867
|% 7,37
|
|NIBAS
|75,65
|11.691.278
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,40
|4.947.888
|% -9,31
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,82
|645.491.547
|% 1,03
|
|THYAO
|12,84
|507.386.727
|% 1,18
|
|PGSUS
|69,25
|476.550.112
|% 1,84
|
|ISGYO
|2,43
|418.220.548
|% 2,10
|
|SISE
|7,21
|367.852.331
|% 1,12
|
|ISGYO
|2,43
|418.220.548
|% 2,10
|
|KLGYO
|2,77
|269.045.901
|% 2,21
|
|ODAS
|4,03
|341.849.763
|% -0,74
|
|ALBRK
|2,00
|149.378.387
|% 3,09
|
|ISFIN
|3,93
|271.336.567
|% 1,03
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7531
|7,7591
|% -0,56
|
|Euro
|9,4977
|9,5023
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4974
|10,5500
|% -0,02
|
|Frank
|8,7347
|8,7873
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0618
|2,0721
|% -0,60
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|15,81
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,78
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,73
|51,73
|0,66
|
Seans Raporu
11:29
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