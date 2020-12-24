***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:29
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894715
BIST
11:471.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
11:477,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
11:479,3374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
11:47461,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,73
|Açılış
|: 461,77
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler11:45
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.152.484
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|30.727.211
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|23.171.381
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|GEDZA
|27,92
|22.474.966
|% -7,67
|
|PEKGY
|2,90
|476.934.050
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|515.216.526
|% -6,17
|
|THYAO
|12,72
|790.195.989
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,57
|610.451.655
|% -0,63
|
|ECILC
|7,58
|591.165.888
|% 4,12
|
|HLGYO
|3,50
|515.216.526
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,90
|476.934.050
|% -6,45
|
|SKBNK
|1,57
|610.451.655
|% -0,63
|
|PEKGY
|2,90
|476.934.050
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|515.216.526
|% -6,17
|
|TSKB
|1,87
|184.672.986
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,15
|189.624.027
|% -1,38
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6449
|7,6518
|% 0,15
|
|Euro
|9,3291
|9,3382
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,3511
|10,4030
|% 0,59
|
|Frank
|8,5806
|8,6323
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0324
|2,0426
|% 0,11
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,32
|
|Altın Gr.
|462
|463
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|19,18
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|9,28
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,13
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|51,50
|51,50
|0,26
|