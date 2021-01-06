***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 10:36
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897314
BIST
10:461.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 17,83
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.508
En Düşük
1.500
10:467,3590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3438
10:469,0840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:46460,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,77
|Açılış
|: 460,13
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler10:44
|BRSAN
|29,92
|119.365.168
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.074.229
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.756.430
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|14.778.117
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|14.778.117
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,25
|919.312
|% -8,03
|
|NIBAS
|51,50
|2.957.429
|% -6,36
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|70,55
|441.739.784
|% 1,15
|
|TKFEN
|18,29
|398.304.164
|% 0,44
|
|PETKM
|5,29
|390.253.939
|% 0,19
|
|GARAN
|10,21
|265.252.803
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,42
|241.760.313
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,42
|241.760.313
|% 1,68
|
|PETKM
|5,29
|390.253.939
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,09
|145.368.986
|% 1,31
|
|KRDMD
|5,96
|231.911.479
|% 1,71
|
|KARSN
|3,66
|123.731.510
|% 1,67
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3452
|7,3504
|% -0,49
|
|Euro
|9,0642
|9,0737
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0102
|10,0604
|% -0,28
|
|Frank
|8,3528
|8,4031
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% -0,45
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-1,99
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|53,95
|53,95
|0,35
|