***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:24
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911603
BIST
10:211.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:217,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:218,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:21410,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,99
|Açılış
|: 410,22
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:20
|VAKFN
|19,39
|9.094.457
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|MEGAP
|9,00
|16.182.964
|% -9,73
|
|MEGAP
|9,00
|16.182.964
|% -9,73
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|SASA
|37,34
|339.117.338
|% -7,44
|
|KOZAL
|139,60
|220.004.305
|% 0,79
|
|KARSN
|5,46
|215.075.584
|% -2,15
|
|GUBRF
|79,45
|160.687.925
|% 1,40
|
|THYAO
|12,60
|157.174.606
|% -0,32
|
|KARSN
|5,46
|215.075.584
|% -2,15
|
|IHLAS
|1,07
|28.570.470
|% -1,83
|
|ODAS
|4,09
|108.248.278
|% -0,73
|
|VAKBN
|4,54
|110.841.633
|% -0,66
|
|SKBNK
|1,47
|27.566.054
|% -0,68
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0311
|7,0350
|% 0,20
|
|Euro
|8,5604
|8,5678
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,8796
|9,9291
|% 0,43
|
|Frank
|7,8335
|7,8807
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,37
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,51
|
|Altın Gr.
|410
|410
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|0,80
|