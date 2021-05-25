***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 10:04
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937643
BIST
11:031.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.451
11:038,4085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4157
En Düşük
8,3771
11:0310,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0566
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3202
En Düşük
10,2454
11:03508,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,59
|Açılış
|: 508,95
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TRILC
|47,18
|127.337.410
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|644.574
|% 9,93
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|TUCLK
|9,04
|25.381.680
|% 6,60
|
|SAYAS
|29,76
|31.028.600
|% 6,29
|
|KUTPO
|55,00
|3.672.295
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|6.888.883
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|MEGAP
|7,32
|6.063.475
|% -6,15
|
|GARAN
|8,14
|535.804.086
|% 0,74
|
|KARSN
|5,11
|257.640.522
|% 1,39
|
|EREGL
|19,00
|241.692.671
|% -1,20
|
|FENER
|34,70
|157.398.765
|% 3,71
|
|KRDMD
|8,02
|147.112.059
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|535.804.086
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,99
|105.171.586
|% 0,51
|
|KARSN
|5,11
|257.640.522
|% 1,39
|
|IHLGM
|1,04
|26.880.535
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,67
|60.889.479
|% 3,49
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4061
|8,4085
|% 0,23
|
|Euro
|10,2999
|10,3074
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,8920
|11,9517
|% 0,44
|
|Frank
|9,3645
|9,4209
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2352
|2,2465
|% 0,22
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|2,29
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,27
|