***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 10:00
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942107
BIST
11:491.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:498,3532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0410
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:4910,1252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0380
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:49498,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -7,88
|Açılış
|: 498,87
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:49
|OYYAT
|24,78
|41.993.576
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,65
|30.742.270
|% 9,20
|
|EUKYO
|6,35
|2.287.134
|% 8,36
|
|GSRAY
|3,86
|133.145.186
|% 7,22
|
|TKURU
|142,00
|1.698.794
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.910.647
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|762.754
|% -5,18
|
|YAPRK
|33,18
|2.926.048
|% -4,10
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,78
|747.940.134
|% 1,30
|
|GARAN
|8,42
|434.635.498
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,25
|284.236.379
|% -0,88
|
|FENER
|39,50
|245.307.624
|% 5,33
|
|BOBET
|5,60
|236.851.044
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,25
|284.236.379
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|229.853.715
|% -0,45
|
|GARAN
|8,42
|434.635.498
|% -0,47
|
|THYAO
|14,78
|747.940.134
|% 1,30
|
|BOBET
|5,60
|236.851.044
|% 4,67
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3507
|8,3532
|% -0,49
|
|Euro
|10,1179
|10,1252
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7285
|11,7873
|% -0,67
|
|Frank
|9,2566
|9,3123
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2204
|2,2316
|% -0,49
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,58
|73,58
|0,89
|