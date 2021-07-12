***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 13:29
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950238
BIST
14:521.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:528,6364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:5210,2601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0325
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:52500,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,47
|Açılış
|: 500,08
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler14:49
|VBTYZ
|13,72
|45.281.543
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.541.638
|% 9,73
|
|ERBOS
|144,70
|124.664.424
|% 8,15
|
|DGGYO
|8,25
|1.318.712
|% 7,84
|
|AVHOL
|5,33
|9.957.923
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.384.479
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|14.189.166
|% -9,95
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,74
|850.359.828
|% 2,46
|
|THYAO
|13,52
|479.064.954
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,28
|421.134.640
|% 0,83
|
|PETKM
|5,45
|349.348.201
|% 0,18
|
|EREGL
|18,36
|336.728.449
|% 1,72
|
|GARAN
|8,74
|850.359.828
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,30
|214.864.492
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,09
|94.838.342
|% -0,91
|
|PETKM
|5,45
|349.348.201
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|421.134.640
|% 0,83
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6375
|8,6398
|% -0,21
|
|Euro
|10,2351
|10,2437
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9314
|11,9912
|% -0,57
|
|Frank
|9,3888
|9,4454
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2962
|2,3077
|% -0,23
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,26
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-24,00
|
|Tam
|3.293
|3.375
|-25,85
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|-12,50
|
|Çeyrek
|798
|816
|-6,25
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|-0,79
|