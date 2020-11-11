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***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

11.11.2020 20:06
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***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 28.10.2020-10.11.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 12.11.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
TAHSİN ÇAKI 27113750
KUBİLAY FAAL 39072661
ENDER GÜÇLÜ 24175368
FATİH ÖZDEMİR 43874198
ORHAN GÜÇLÜ 21257605
İSMAİL HAKKI ARSLAN 42314031
ÖMER DİNÇ 24140299
AHMET ÖZEL 32370886
CANER ERDEM 38378234
MUZAFFERHAN ÖZDEMİR 44423562
 Karar 2020/69 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888013


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Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,24 24,28 0,13  
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