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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.05.2020 18:16
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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2019-2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

     Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.05.2020 tarih ve 7 sayılı toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın 2019-2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,  Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli  Mali Müşavirlik  A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
  
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844539


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GLRYH 20,24 1.673.848 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.226.672 % 10,00  
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Frank 7,2045 7,2479 % -0,46  
Riyal 1,8573 1,8666 % -1,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 11,85  
Altın Gr. 384 384 -1,83  
Cumhuriyet 2.471 2.518 -19,80  
Tam 2.543 2.583 -20,40  
Yarım 1.241 1.263 -10,00  
Çeyrek 621 632 -4,90  
Gümüş.Ons 15,59 15,61 0,11  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,02  
B. Petrol 29,84 29,84 0,21  
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