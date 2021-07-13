***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.07.2021 21:28
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.06.2021
Tescil Tarihi
12.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.07.2021-10369
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Denetimden Sorumlu Komitenin raporu doğrultusunda 6102 sayılı T.T.K.'nun 397. maddesi ve S.P.K.'nun Seri 10 No.22 sayılı ''Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesine ve yapılan seçimin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilen Bağımsız Denetim firmasının seçimi şirketimizin 22.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir., Onaylanan karar 12.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş,13.07.2021 tarihli ve 10369 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950908
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,6170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0652
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1375
18:05501,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 501,14
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6157
|8,6181
|% -0,20
|
|Euro
|10,1634
|10,1788
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,8695
|11,9290
|% -0,71
|
|Frank
|9,3392
|9,3954
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2894
|2,3009
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|2,74
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,03
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|1,36
|
Seans Raporu
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