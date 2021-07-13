***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıNote Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.06.2021Tescil Tarihi12.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.07.2021-10369AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Denetimden Sorumlu Komitenin raporu doğrultusunda 6102 sayılı T.T.K.'nun 397. maddesi ve S.P.K.'nun Seri 10 No.22 sayılı ''Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesine ve yapılan seçimin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilen Bağımsız Denetim firmasının seçimi şirketimizin 22.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir., Onaylanan karar 12.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş,13.07.2021 tarihli ve 10369 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950908BIST