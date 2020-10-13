***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
13.10.2020 16:34
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 25/05/2017 26/05/2017 9334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881200
BIST
16:271.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,48
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:277,9161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9174
En Düşük
7,8718
16:279,3072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:27484,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,39
|Açılış
|: 484,21
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,36
BIST En Aktif Hisseler16:27
|NTHOL
|3,19
|215.550.231
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.632.082
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.778.661
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.359.506
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.062.456.896
|% 2,01
|
|KERVT
|7,31
|706.211.313
|% -5,06
|
|SISE
|6,77
|691.205.456
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,47
|607.129.804
|% 4,44
|
|GARAN
|7,11
|602.853.461
|% -0,42
|
|ODAS
|3,56
|1.062.456.896
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,86
|445.231.484
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,77
|392.301.544
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,19
|438.152.690
|% 4,78
|
|KRDMD
|3,61
|581.921.818
|% 0,84
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9126
|7,9161
|% 0,35
|
|Euro
|9,3034
|9,3072
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,2381
|10,2894
|% -0,34
|
|Frank
|8,6407
|8,6928
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1026
|2,1131
|% 0,31
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-21,43
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-13,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|-14,73
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-7,12
|
|Çeyrek
|774
|792
|-3,56
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,40
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|0,57
|