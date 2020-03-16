***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
16.03.2020 19:35
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 FAALİYET DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ EKTEDİR.
SAYGILARIMIZLA.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829535
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,0970
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4265
En Düşük
6,2780
18:057,1726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,1396
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1729
En Düşük
6,9931
18:05310,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,03
|Açılış
|: 310,36
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|OYLUM
|2,16
|1.867.420
|% -10,00
|
|TGSAS
|2,61
|664.033
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|61.728.537
|% -10,00
|
|EKIZ
|0,81
|24.257
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|872.309
|% -10,00
|
|HALKB
|4,95
|174.112.997
|% -6,78
|
|VAKBN
|4,45
|147.011.114
|% -9,37
|
|ODAS
|1,25
|104.206.818
|% -9,42
|
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|ODAS
|1,25
|104.206.818
|% -9,42
|
|CEMAS
|0,72
|39.632.801
|% -8,86
|
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8700
|7,9095
|% 1,58
|
|Frank
|6,7675
|6,8082
|% 2,13
|
|Riyal
|1,7054
|1,7140
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-26,76
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,93
|12,97
|-1,77
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,68
|-0,33
|
|B. Petrol
|30,58
|30,58
|-3,27
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