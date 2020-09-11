***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarşirketimizin Faaliyet raporu ektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bligilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874766BIST