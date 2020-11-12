***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.11.2020 13:43
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü kuaför ve kozmetik ürünlerinin alım, satım, fason üretim, ithalat ve ihracatını yapmaktır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Kuruluşun tescil ve ilanı ile tamamlanmıştır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
45.000 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
1 Türk Lirası
Toplam Tutar
45.000 Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%45
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Pandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü kozmetik firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %45'ine iştirak ettiğimiz 100.000 TL sermayeli "Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.
Pay fiyatı, değeri ve yatırımcıların yatırım kararı gözetilerek Şirket kuruluşuna ilişkin bilgi, kuruluş işlemleri diğer ortak ile birlikte icra edildiğinden, kuruluş işlemelerinin tescil ve ilanı ile belirginlik kazanıncaya kadar açıklanması ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888093
BIST