***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMarkam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü kuaför ve kozmetik ürünlerinin alım, satım, fason üretim, ithalat ve ihracatını yapmaktır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 Türk LirasıEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihKuruluşun tescil ve ilanı ile tamamlanmıştır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı45.000 Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı1 Türk LirasıToplam Tutar45.000 Türk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%45Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü kozmetik firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/11/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 21.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %45'ine iştirak ettiğimiz 100.000 TL sermayeli "Markam Redist Kozmetik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.Pay fiyatı, değeri ve yatırımcıların yatırım kararı gözetilerek Şirket kuruluşuna ilişkin bilgi, kuruluş işlemleri diğer ortak ile birlikte icra edildiğinden, kuruluş işlemelerinin tescil ve ilanı ile belirginlik kazanıncaya kadar açıklanması ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888093BIST