***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 16.359.297 4.318.714Satışların Maliyeti19 -7.887.107 -1.566.610TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.472.190 2.752.104BRÜT KAR (ZARAR)8.472.190 2.752.104Genel Yönetim Giderleri20 -1.872.885 -4.429.002Pazarlama Giderleri20 -63.051 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.975 56.835Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.718.958 -750.462ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.822.271 -2.370.525Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 229.286 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.051.557 -2.370.525Finansman Gelirleri23 0 157.890Finansman Giderleri23 -337.646 -376.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.713.911 -2.589.391Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-199.730 400.164Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -449.360 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 249.630 400.164SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.514.181 -2.189.227DÖNEM KARI (ZARARI)1.514.181 -2.189.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-28.559 -157.359Ana Ortaklık Payları1.542.740 -2.031.868Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-749.304 1.899.088Dönem Karı (Zararı)1.514.181 -2.189.227Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.514.181 -2.189.227Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.192.406 1.929.821Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler193.888 665.217Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler344.285Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler344.285Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.248.148 2.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler587 2.366Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.247.561Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.333Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler153.394Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-361.587Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri196.860Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-12.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-249.630 -135.952Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler1.078.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.294.483 2.487.038Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.222.198 -6.692.444İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.222.198 -6.692.444Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.346.983 69.334.833İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.163.762İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.183.221 69.334.833Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.326.730 663.020Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.847.309 -5.037.759Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.087.619 -795.651İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.087.619 -795.651Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-659.692 517.654Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.301.197İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.301.197Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.054.349 3.221.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-240.228 -58.723.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-240.228 -58.723.667Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.587.896 2.227.632Ödenen Faiz-315.642 -486.146Alınan Faiz157.890Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.154.234 -288YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.390.923 -2.075.507Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.674.106Kredilerden Nakit Girişleri1.674.106Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.065.029 -2.075.507Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.065.029 -2.075.507YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.140.227 -176.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.140.227 -176.419DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.244.435 3.420.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.208 3.244.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 104.208 3.244.435Ticari Alacaklar6 7.192.322 12.414.520İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.009.073 403.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.183.249 12.010.601Diğer Alacaklar10 1.482.705 6.561.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 3.163.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.482.705 3.397.580Stoklar8 1.895.953 3.222.683Peşin Ödenmiş Giderler9 16.769.383 1.902.348İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.390.566 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.378.817 1.902.348Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 651.606 651.606Diğer Dönen Varlıklar13 974.033 1.608.129İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar256.452 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar717.581 1.608.129ARA TOPLAM29.070.210 29.605.063TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.070.210 29.605.063DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 376.210 675.440Taşıtlar0 249.553Mobilya ve Demirbaşlar333.884 341.118Özel Maliyetler42.326 84.769Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 19.430.154 37.317.467Şerefiye19.392.247 37.271.488Bilgisayar Yazılımları37.907 45.979Peşin Ödenmiş Giderler9 66.513 86.239İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler66.513 86.239Ertelenmiş Vergi Varlığı16 649.794 400.164TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.522.671 38.479.310TOPLAM VARLIKLAR49.592.881 68.084.373KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.371.255 57.263İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.371.255 57.263Banka Kredileri1.371.255 57.263Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 2.708.965İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 2.708.965Banka Kredileri0 2.708.965Diğer Finansal Yükümlülükler5 2.202 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler2.202 0Ticari Borçlar6 1.015.966 3.113.015İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.015.966 3.113.015Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 281.596 941.288Diğer Borçlar10 1.618.452 6.919.649İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.618.452 6.919.649Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 28.896 1.073.815İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.896 1.073.815Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 449.360 0Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.250.295 2.734Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.295 2.734Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.212.062 1.413.199İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.212.062 1.413.199ARA TOPLAM8.230.084 16.229.928TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.230.084 16.229.928UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 1.313.794İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 1.313.794Banka Kredileri0 1.313.794Uzun Vadeli Karşılıklar7 587 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar587 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER587 1.313.794TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.230.671 17.543.722ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.419.328 50.855.369Ödenmiş Sermaye15 20.990.000 20.990.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 19.392.247 37.271.488Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.392.247 37.271.488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.392.247 37.271.488Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.112 136.112Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı136.112 136.112Diğer Yedekler8.752.101 960.447Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-11.637.556 -8.714.494Net Dönem Karı veya Zararı1.542.740 -2.031.868Kontrol Gücü Olmayan Paylar-57.118 -314.718TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.362.210 50.540.651TOPLAM KAYNAKLAR49.592.881 68.084.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 37.271.488 136.112 960.447 -8.848.147 52.753.584 -23.705 52.729.879Diğer Düzeltmeler133.653 133.653 -246.716 -113.063Dönem Karı (Zararı)-2.031.868 -2.031.868 -44.297 -2.076.165Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 37.271.488 136.112 960.447 -8.714.494 -2.031.868 50.855.369 -314.718 50.540.651Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 37.271.488 136.112 960.447 -8.714.494 -2.031.868 50.855.369 -314.718 50.540.651Diğer Düzeltmeler-286.159 -286.159 286.159 0Transferler7.791.654 -2.636.903 2.031.868 7.186.619 7.186.619Dönem Karı (Zararı)1.542.740 1.542.740 -28.559 1.514.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.879.241 -17.879.241 -17.879.241Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 19.392.247 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 41.419.328 -57.118 41.362.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.514.181 -2.189.227DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.514.181 -2.189.227Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-28.559 -157.359Ana Ortaklık Payları1.542.740 -2.031.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874762BIST