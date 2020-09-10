***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









elenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.12.2019 FAALİYET DÖNEMİDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarTÜM TABLOLAR VE DİPNOTLARDeğişikliğin Nedeni31.12.2019 FAALİYET DÖNEMİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiEVETAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine şirketimizin 31.12.2019 Faaliyet dönemine ait finansal tablolarınin yeni bir denetim firması seçilerek tekrardan denetlenmesi ve değerlendirilmesi hususu sebebiyle finansal raporlarımız yeniden yayımlanacaktır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874433BIST