***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.09.2020 17:03
elenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2019 FAALİYET DÖNEMİ
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
TÜM TABLOLAR VE DİPNOTLAR
Değişikliğin Nedeni
31.12.2019 FAALİYET DÖNEMİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
EVET
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine şirketimizin 31.12.2019 Faaliyet dönemine ait finansal tablolarınin yeni bir denetim firması seçilerek tekrardan denetlenmesi ve değerlendirilmesi hususu sebebiyle finansal raporlarımız yeniden yayımlanacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874433
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0362
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4147
18:058,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
18:05467,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,89
|Açılış
|: 467,76
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,93
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4441
|7,4487
|% -0,48
|
|Euro
|8,8320
|8,8394
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,5057
|9,5533
|% -2,09
|
|Frank
|8,1683
|8,2175
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9812
|1,9911
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|6,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında