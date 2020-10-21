***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 21.10.2020Genel Kurul Tarihi 23.11.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.11.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması8 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MYH- 2020 OUGK Davet 2.pdf - İlan MetniEK: 2 MYH BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 111.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki 21.10.2020 tarih ve 2020/28 karar numaralı toplantısı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:1- Şirket'in 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 23.11.2020 Pazartesi günü, saat 14.00'da Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL adresindeki gerçekleştirilmesine,2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,3- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,4-İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması4. Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,6. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,7. SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması8. Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882915BIST