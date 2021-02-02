***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.01.2021Genel Kurul Tarihi 02.02.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.02.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/ŞİŞLİ/iSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması8 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 02.02.2021 Salı günü saat 14.00'de Arts Hotel Halaskargazi Cad.No:1 Harbiye/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve 61112884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmış, aşağıda belirtilen gündem maddeleri onaylanmış ve karar verilmiştir.1- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK md. 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçim onaylanmıştır.2- 01.01.2019 - 31.12.2019 Konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.3- Görev yaptıkları dönem itibariyle yönetim kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mine Tozlu SİNEREN'in, Yönetim kurulu üyesi Sn. Ferhan Aral'ın, Yönetim kurulubağımsız üyesi Sn. İbrahim İlhami Koç‘un ve Yönetim kurulu bağımsız üyesi Sn Funda Seçkin'in ibra edilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Zeynep Aşkın Korkmaz'ın ibra edilmemesine karar verilmiştir.4-Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili olarak ,yönetim kurulu üye adedinin 6 kişi olması ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Mine Tozlu SİNEREN, Sn.Ferhan ARAL, Sn. İbrahim İlhami KOÇ ve Sn.Ceyda AKAYDIN'ın yönetim kurulu üyeleri olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsızlık beyanlarını sunan Sn.Bilal KARAKOÇ ve Sn.Hüsnü Yüşa ÜNAY'ın bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.5- SPK'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile uygulanan idari para cezasının Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu Sineren'in talebi üzerine kendisine rücu edilmesine karar verilmiştir.Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak.pdf - TutanakEK: 2 MYH HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907108BIST