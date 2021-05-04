***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 06.04.2021Genel Kurul Tarihi 07.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBULGündem Maddeleri1 - 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması7 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri9 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,12 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket tarafından MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. paylarının alımı ve iadesi işlemlerine ilişkin inceleme sonuçlarına ilişkin 30.04.2020 tarihli kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MARKA İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 MARKA BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 06.04.2021 Salı Günü 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının açılabilmesi için kanunda öngürülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından, ikinci toplantının aynı gündemle 07.05.2021 Cuma Günü saat 14.00'da ARTS HOTEL Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL adresinde yapılacağı kararı alınmıştı.T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi kapsamında İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tam kapanma nedeni ile Anonim Şirket Genel Kurulları ertelendiğinden Olağan Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapılamayacağı tarafımıza bildirilmiştir.Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarih ve 2021/12 sayılı toplantısında 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan çağrı ile duyurulan 07.05.2021 Cuma Günü saat 14.00'da ARTS HOTEL Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ileride duyurulacak bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934434BIST