***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni2018 YILI GENEL KURULU TESCİL EDİLEMEDİĞİNDEN KAR PAYI İŞLEMLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİR.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850816BIST