***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
19.11.2020 22:09
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 19.11.2020 tarih ve 2020/ 31 sayılı kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, Şirket yönetimi ve pay sahiplerimizin sağlığı gözetilmek suretiyle, 23 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889312
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,1654
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9802
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,1700
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05452,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -11,65
|Açılış
|: 452,48
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5468
|7,5481
|% -2,18
|
|Euro
|8,9606
|8,9890
|% -1,76
|
|Sterlin
|9,9787
|10,0287
|% -2,27
|
|Frank
|8,2554
|8,3051
|% -2,11
|
|Riyal
|2,0069
|2,0170
|% -2,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-5,36
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-11,52
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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