***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuzun 19.11.2020 tarih ve 2020/ 31 sayılı kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, Şirket yönetimi ve pay sahiplerimizin sağlığı gözetilmek suretiyle, 23 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889312BIST