***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniT.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi kapsamında İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tam kapanma nedeni ile Anonim Şirket Genel Kurulları ertelendiğinden Olağan Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapılamayacağı tarafımıza bildirilmiştir.Bu nedenle 2020 yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934803BIST