***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteİSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde İSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958503BIST