***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
29.11.2020 22:53
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
MİNE TOZLI SİNEREN(YÖNETİM KURULU BAŞKANI)CEYDA AKAYDIN(YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI)İBRAHİM İLHAMİ KOÇ(YÖNETİM KURULU ÜYESİ)FERHAN ARAL(YÖNETİM KURULU ÜYESİ)HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY (YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ)BİLAL KARAKOÇ(YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yönetim kurulu başkanının adı
MİNE TOZLU SİNEREN
İcra başkanı / genel müdürün adı
-
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
AYNI DEĞİL
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
BÖYLE BİR UYGULAMAMIZ YOKTUR.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
%32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890411
BIST