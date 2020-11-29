***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMİNE TOZLI SİNEREN(YÖNETİM KURULU BAŞKANI)CEYDA AKAYDIN(YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI)İBRAHİM İLHAMİ KOÇ(YÖNETİM KURULU ÜYESİ)FERHAN ARAL(YÖNETİM KURULU ÜYESİ)HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY (YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ)BİLAL KARAKOÇ(YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİYönetim kurulu başkanının adıMİNE TOZLU SİNERENİcra başkanı / genel müdürün adıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAYNI DEĞİLYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBÖYLE BİR UYGULAMAMIZ YOKTUR.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranı%32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890411BIST