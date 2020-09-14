***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.09.2020 09:01
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 11.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3747 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874852
BIST
11:491.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:497,4928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:498,8891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:49468,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,62
|Açılış
|: 468,85
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:49
|GRNYO
|2,75
|28.094.284
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.715.132
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,02
|15.333.800
|% -7,38
|
|FORMT
|3,64
|59.163.476
|% -6,91
|
|ISGSY
|8,97
|16.661.060
|% -5,58
|
|KRDMD
|3,15
|604.839.489
|% 2,61
|
|PETKM
|4,33
|603.252.820
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,07
|359.519.433
|% 0,00
|
|FENER
|39,50
|240.163.640
|% -1,00
|
|ASELS
|16,74
|203.394.281
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|359.519.433
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|604.839.489
|% 2,61
|
|PETKM
|4,33
|603.252.820
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|140.342.521
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,40
|167.067.382
|% 7,14
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4901
|7,4928
|% 0,27
|
|Euro
|8,8834
|8,8891
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5999
|9,6481
|% 0,69
|
|Frank
|8,2206
|8,2701
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,96
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-0,30
|
Seans Raporu
11:49
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-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, PGSUS
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 35 artarak (% 0.43 ) 1, 016
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, EGCYO, KSTUR, OZRDN, TKURU, EMNIS, MERIT, BALAT, SUMAS, BEYAZ
-
12:00
CMBTN, LKMNH, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:00
VERUS, IZMDC, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında