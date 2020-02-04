***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 23:28
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin iştirak firması Dünya Markaları A.Ş.ile Elermen Tekstil Dış Ticaret Ltd.Şti.arasında imzalanan sezonluk 5.000.000 TL bedelinde mal alım sözleşmesine istinaden, Marka Yatırım Holding A.Ş.ile satılan mal bedeli üzerinden %3 komisyon sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817072
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9818
En Düşük
5,9770
18:056,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6102
En Düşük
6,6021
18:05298,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -4,57
|Açılış
|: 298,93
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,35
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7698
|7,8088
|% 0,24
|
|Frank
|6,1437
|6,1807
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5890
|1,5969
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-2,50
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,06
|
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