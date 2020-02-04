***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin iştirak firması Dünya Markaları A.Ş.ile Elermen Tekstil Dış Ticaret Ltd.Şti.arasında imzalanan sezonluk 5.000.000 TL bedelinde mal alım sözleşmesine istinaden, Marka Yatırım Holding A.Ş.ile satılan mal bedeli üzerinden %3 komisyon sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817072BIST