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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.03.2020 18:14
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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       Lider Adana ve Yeni Adana firmasının eski yönetim kurulu Erdal ÇETİN, Murat YILMAZ, Ali MUTLU ve avukatları Ferhat PAMUK, şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine TOZLU SİNEREN, yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep AŞKIN KORKMAZ ve yönetim kurulu üyesi Ferhan ARAL adına sahte imzalarla düzenledikleri 25.000,000 TL'lik senetle ilgili olarak savcılık şikayetleri ve emniyet güçlerinin yapmış olduğu incelemeler sonucunda tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmişlerdir.
İlgili kişiler hakkındaki dosyalar üzerinde hala gizlilik kararı mevcuttur. İstanbul 18. İcra Hukuk Mahkemesi 2018/808 sayılı dosyadaki 25.000,000 TL'lik senet imza incelemesi için adli tıpa gönderilmiş, inceleme sonucunda adli tıptan gelen rapora istinaden 25.000,000 TL senetteki imzaların yönetim kurulu başkanı Mine TOZLU SİNEREN'e , yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep AŞKIN KORKMAZ ve yönetim kurulu üyemiz Ferhan ARAL'a ait olmadığı tespit edilmiştir.
Dava ile ilgili bilgiler dosya üzerindeki gizlilik kararı kalktıktan sonra ve mahkeme süreci başladığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827701


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