***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 14.05.2020 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sayın Mehmet Bahtiyar ve Sayın Muhsin Danışman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına, bu atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına,mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845228BIST