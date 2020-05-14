***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 23:48
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.05.2020 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sayın Mehmet Bahtiyar ve Sayın Muhsin Danışman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına, bu atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845228
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,3289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
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7,3343
En Düşük
7,3213
18:058,6348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 8,6100
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|Önceki Kapanış
|: 8,5050
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8,6553
En Düşük
8,6148
18:05452,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 9,58
|Açılış
|: 452,27
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3242
|7,3289
|% -0,06
|
|Euro
|8,6295
|8,6348
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,5231
|9,5709
|% 1,62
|
|Frank
|8,0060
|8,0542
|% 2,30
|
|Riyal
|1,9492
|1,9590
|% 1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|4,48
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,48
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,77
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
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17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
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17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem