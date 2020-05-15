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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.05.2020 22:25
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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16 Mart 2020 tarihinde, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimiz 31.12.2019 faaliyet dönemine ait finansal tablolarının  bağımsız denetimi sonucu, görüş vermekten kaçınılmış olması sebebiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 403/5 hükmü gereği Şirketimiz  Yönetim Kurulu'nun, denetim firmasının görüş yazısının  şirketimize  tebliği tarihinden itibaren 4 (dört )iş günü içinde Genel Kurulu toplantıya çağırması ve Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu'nun seçilmesi, seçilen yeni Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tabloları hazırlatması ve bunları denetleme raporu ile birlikte Genel Kurula sunması gerektiğinden TTK' nın 403/5 hükmü kapsamında yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulumuz mücbir sebep olan Covid-19 salgın hastalığının varlığı dolayısıyla  yapılamamıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulumuzun 14.05.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, normalleşme sürecine en yakın tarih olan 11.06.2020 tarihinde Genel Kurulun toplantıya çağırılması için karar alınmış olup, KAP platformu üzerinden duyurusu yapılmıştır.  Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş firmasının 31.12.2019 denetim raporu ile ilgili gerekli itiraz ve şikayetler Kamu Gözetim Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının‘'Görüş bildirmekten kaçınma'' olarak verilen denetim raporu sebebiyle 31.12.2019 döneminin,  yeniden denetlenmesi için,  Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli  Mali Müşavirlik A.Ş firması Yönetim Kurulu kararı ile  belirlenmiş olup  11.06.2020 tarihinde yapılacak olan  Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bununla ilgili duyurumuz 12.05.2020 tarihinde KAP platformu üzerinden  yapılmıştır.
Tahsisli Sermaye Artırımı başvurumuzun onayı ile ilgili  Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekçesinde belirtmiş olduğu eksikliklerin giderilmesi hususunda  31.12.2019 denetim raporunun Yönetim Kurulu tarafından belirlenen  ve Genel Kurulda onaya sunulacak olan bağımsız denetim firması tarafından değerlendirilmesi ve yapılacak olan 11.06.2020 tarihli  Genel Kurul'da onaylanacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin  atanmasıyla Tahsisli Sermaye Artırımı başvurumuz yeniden Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacaktır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845616


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