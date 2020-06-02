***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 18:19
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.06.2020 tarihli açıklamamızda bahsi geçen, Düzce' de faaliyet gösteren şirketin toplam 17.000 metrekare olan arazisine ilaveten 10.800 metrekare arsa satın alınarak RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şti'nin sahibi olduğu tesisin toplam arazisi 27.800 metrekare olmuştur.Satın alma ile ilgili anlaşmaya varılmış olup devir işlemleri başlatılmıştır.Devir işlemi tamamlandığında paydaşlarımız ve kamuoyuna duyurusu yapılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848619
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7030
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1070
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,6949
18:057,4922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0764
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4820
18:05371,83
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -9,10
|Açılış
|: 371,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
371,51
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3810
|8,4231
|% -1,15
|
|Frank
|6,9417
|6,9835
|% -1,63
|
|Riyal
|1,7808
|1,7897
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-13,76
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,76
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.452
|-57,30
|
|Tam
|2.483
|2.515
|-66,40
|
|Yarım
|1.212
|1.231
|-32,60
|
|Çeyrek
|606
|616
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,16
|
|B. Petrol
|39,23
|39,23
|0,91
|