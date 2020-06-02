***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.06.2020 tarihli açıklamamızda bahsi geçen, Düzce' de faaliyet gösteren şirketin toplam 17.000 metrekare olan arazisine ilaveten 10.800 metrekare arsa satın alınarak RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şti'nin sahibi olduğu tesisin toplam arazisi 27.800 metrekare olmuştur.Satın alma ile ilgili anlaşmaya varılmış olup devir işlemleri başlatılmıştır.Devir işlemi tamamlandığında paydaşlarımız ve kamuoyuna duyurusu yapılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848619BIST