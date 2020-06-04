***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020,02.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.06.2020 tarihinde şirketimiz Marka Yatırım Holding ile Düzce' de faaliyet gösteren 27.800 metrekare arazi üzerine kurulu 4000 m2 kapalı alanı, 200 adet büyükbaş hayvanı mevcut "SÜTÇÜZADE" markasının sahibi RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şti'nin %49 hissesinin satın alınması ile ilgili görüşmelerin başladığı duyurulmuştu.Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.06.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında almış olduğu karara istinaden Marka Yatırım Holding ile RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şirketi arasında hisse devri sözleşmesi yapılmıştır. Tescil süreci ile ilgili işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri tamamlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849264BIST