***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 22:07
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020,02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.06.2020 tarihinde şirketimiz Marka Yatırım Holding ile Düzce' de faaliyet gösteren 27.800 metrekare arazi üzerine kurulu 4000 m2 kapalı alanı, 200 adet büyükbaş hayvanı mevcut "SÜTÇÜZADE" markasının sahibi RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şti'nin %49 hissesinin satın alınması ile ilgili görüşmelerin başladığı duyurulmuştu.Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.06.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında almış olduğu karara istinaden Marka Yatırım Holding ile RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şirketi arasında hisse devri sözleşmesi yapılmıştır. Tescil süreci ile ilgili işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri tamamlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849264
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0872
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,68
|Açılış
|: 372,68
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
374,51
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4812
|8,5237
|% 0,39
|
|Frank
|7,0399
|7,0823
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7943
|1,8033
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|15,59
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.453
|26,40
|
|Tam
|2.492
|2.524
|27,20
|
|Yarım
|1.216
|1.232
|13,20
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,95
|39,95
|0,16
|