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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.06.2020 03:25
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

-Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,
 Şirketin 310.000 TL. tamamen  ödenmiş olan  sermayesinin, 450.000 TL. daha artırılarak 760.000 TL.'ye çıkartılmasına,
Şirket sermaye tavanının 3.800.000 TL.ye çıkartılarak, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye arttırımı yapmaya yetkilendirilmesine,
-Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılmış olan  2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda,
  Şirketin 9.480.000 TL..tamamen ödenmiş olan   sermayesinin, 8.000.000 TL.daha artırılarak 17.480.000 TL ye çıkartılmasına,
Şirket sermaye tavanının 87.400.000 T.L.ye çıkartılarak, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye arttırımı yapmaya yetkilendirilmesine,
-En Garanti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda,
Şirketin 2.130.000 TL tamamen ödenmiş olan sermayesinin 124.000 TL. artırılarak 2.254.000 TL ye  çıkartılmasına,
Şirket sermaye tavanının 11.270.000 TL.ye çıkartılarak, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye arttırımı yapmaya yetkilendirilmesine,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850863


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5907 8,6337 % -0,20  
Frank 7,2181 7,2615 % 0,98  
Riyal 1,8181 1,8273 % 1,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -1,96  
Altın Gr. 380 380 1,69  
Cumhuriyet 2.460 2.487 4,40  
Tam 2.533 2.555 4,60  
Yarım 1.236 1.247 4,10  
Çeyrek 618 624 1,60  
Gümüş.Ons 17,46 17,51 -0,17  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,05  
B. Petrol 37,59 37,59 -0,72  
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