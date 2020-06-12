***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,Şirketin 310.000 TL. tamamen ödenmiş olan sermayesinin, 450.000 TL. daha artırılarak 760.000 TL.'ye çıkartılmasına,Şirket sermaye tavanının 3.800.000 TL.ye çıkartılarak, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye arttırımı yapmaya yetkilendirilmesine,-Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda,Şirketin 9.480.000 TL..tamamen ödenmiş olan sermayesinin, 8.000.000 TL.daha artırılarak 17.480.000 TL ye çıkartılmasına,Şirket sermaye tavanının 87.400.000 T.L.ye çıkartılarak, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye arttırımı yapmaya yetkilendirilmesine,-En Garanti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 11.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda,Şirketin 2.130.000 TL tamamen ödenmiş olan sermayesinin 124.000 TL. artırılarak 2.254.000 TL ye çıkartılmasına,Şirket sermaye tavanının 11.270.000 TL.ye çıkartılarak, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye arttırımı yapmaya yetkilendirilmesine,oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850863BIST