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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.07.2020 21:20
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 26.03.2020 tarihinde iligili kuruma Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunmuş ve kabul edilmişti. Şirketimiz kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak bu sürenin 29.06.2020 tarihli 2706 sayılı karar  ile uzatılması nedeniyle doğan haktan faydalanmayacak olup, tam mesai olarak çalışmalarına başlamıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine  sunulur.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854566


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5381 8,5810 % 0,22  
Frank 7,2355 7,2791 % 0,20  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 391 392 1,08  
Cumhuriyet 2.538 2.560 5,30  
Tam 2.613 2.626 5,50  
Yarım 1.269 1.285 2,70  
Çeyrek 635 643 1,30  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
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