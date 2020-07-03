***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 26.03.2020 tarihinde iligili kuruma Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunmuş ve kabul edilmişti. Şirketimiz kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak bu sürenin 29.06.2020 tarihli 2706 sayılı karar ile uzatılması nedeniyle doğan haktan faydalanmayacak olup, tam mesai olarak çalışmalarına başlamıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854566BIST