***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 21:20
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 26.03.2020 tarihinde iligili kuruma Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunmuş ve kabul edilmişti. Şirketimiz kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak bu sürenin 29.06.2020 tarihli 2706 sayılı karar ile uzatılması nedeniyle doğan haktan faydalanmayacak olup, tam mesai olarak çalışmalarına başlamıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854566
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,15
|Açılış
|: 392,49
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5381
|8,5810
|% 0,22
|
|Frank
|7,2355
|7,2791
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.560
|5,30
|
|Tam
|2.613
|2.626
|5,50
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,70
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
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