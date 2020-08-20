***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 22:43
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş.'nin yapmış olduğu 11.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısına istinaden, şirketin 310.000 TL olan sermayesi 450.000 TL artırılarak,760.000 TL ye çıkartılmış ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870522
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
|: 1.125
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1.132
En Düşük
1.114
18:057,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,3530
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|Önceki Kapanış
|: 7,3550
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7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,6701
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0317
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7199
En Düşük
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18:05457,57
En Yüksek
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|: 1,12%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 452,52
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461,23
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2937
|7,2941
|% 0,08
|
|Euro
|8,6514
|8,6701
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6217
|9,6700
|% 1,00
|
|Frank
|8,0115
|8,0598
|% 0,92
|
|Riyal
|1,9406
|1,9503
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|22,48
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
|
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